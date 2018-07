Brève: La proportion des ordinations de communautés traditionnelles étonne

Le blog catholique traditionnel OnePeterFive s’intéresse aux ordinations en France et notamment à la proportion des ordinations dans la forme extraordinaire qui pour 2018 va représenter plus de 20% du total des ordinations en France. Ce chiffre étonne nos confrères américains.



Si la proportion est importante… il faut malgré tout se rapporter aux chiffres ‘absolus’ des ordinations en France qui est bien faible, et pour les communautés ‘Ecclesia Dei’ et la FSSPX, le nombre d’ordination reste aussi très bas. Il convient donc à temps et à à contre-temps de continuer à prier, à faire prier pour que la jeunesse entende l’appel de Dieu et y réponde !

OnePeterFive