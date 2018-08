Le Chapitre annuel de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre se tiendra comme chaque année à la fin août entre le 27 et le 31 août au Séminaire de Gricigliano. Il rassemblera l’ensemble des prêtres et diacres de l’Institut ainsi que les membres affiliés pour une semaine de vie fraternelle, de récollection et d’approfondissement des charismes de l’Institut. A l’issue du Chapitre, les nominations pour l’année pastorale seront annoncées.

