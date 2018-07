Brève: Le Chapitre Général de la FSSP a élu les assistants et conseillers du Supérieur

Le Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre a élu les assistants et conseillers du Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pierre :

Assistants : Abbé Daniel Geddes (Canada), abbé Arnaud Evrat (France) et abbé Stefan Reiner (Allemagne)

Conseillers : Abbé Paul Giard (France) et abbé William Lawrence (USA).

FSSP