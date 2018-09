Un lecteur nous indique qu’une messe dans la forme extraordinaire sera célébrée ce dimanche à 15h30 suivie de la Consécration au Sacré-Coeur en la Cathédrale Saint-Louis de Versailles à l’occasion de la rentrée des groupes scouts de la Chapelle de l’Immaculée Conception (Groupes Scouts d’Europe, 1e, 3è, 5è, 7è et 9è Le Chesnay (garçons) et Groupes Europa Scouts, 2è, 4, et 6è Versailles (filles)).

FSSP Versailles