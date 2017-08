Brève: Le Pape et la réforme liturgique

Lors d’une audience aux participants à la Semaine Liturgique Nationale (Italie) le 24 août, le Pape François a évoqué la réforme liturgique en indiquant qu’elle continuait à être mise en oeuvre dans l’esprit du Concile :

Et aujourd’hui, il y a encore du travail dans cette direction, en particulier en redécouvrant les raisons des décisions prises avec la réforme liturgique, en surmontant les lectures infondées et superficielles, la réception partielle ou encore les pratiques qui la défigurent. Il ne s’agit pas de repenser la réforme en examinant ces choix, mais de connaître les raisons sous-jacentes, même avec la documentation historique, de faire nôtre les principes qui l’inspire et d’observer la discipline qui la régit. Après ce long chemin, nous pouvons affirmer avec sécurité et avec l’autorité magistérielle que la réforme liturgique est irréversible.

Au regard de l’application de la réforme liturgique, même si on ne veut pas douter de l’intention initiale, on peut s’interroger et faire au minimum deux constats : la nouvelle liturgie a perdu la dimension transcendantale et la réforme liturgique a fait ‘explosé’ l’unité liturgique (créant d’une certaine manière une multitude de formes liturgiques !).

