Brève: Pas de messe ce dimanche 23 septembre à Albi (Puygouzon)

Un lecteur nous indique qu’il n’y aura exceptionnellement pas de messe ce dimanche 23 septembre à l’église Saint-Genieys de Puygoyuzon (Albi). L’actuel desservant, le Chanoine d’Abbadie, ICRSP, est nommé en Champagne (Troyes et Albi). Il est remplacé par la Chanoine de La Crochais (actuellement à Toulouse) à partir du mois d’octobre.

A Puygouzon (Albi), la messe dans la forme extraordinaire est célébrée les dimanches et fêtes à 11h15 et le premier samedi du mois à 11h.

ICRSP Albi