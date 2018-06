Monsieur l’abbé Alain Boussand, curé de la paroisse Saint-Aygulf, célébrera en juillet et août une messe dans la forme extraordinaire à 9h00 les dimanches et fêtes à l’église paroissiale Saint-Aygulf (entre Sainte-Maxime et Fréjus). Monsieur l’abbé Boussand a assuré cette messe estivale depuis plusieurs années, en septembre 2018 il est nommé curé de Lorgues, Le Thoronet et Saint-Antonin.

Paroisse de Saint-Aygulf