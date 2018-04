Camp avec l’Institut du Bon Pasteur

Un prêtre de l’Institut du Bon Pasteur nous invite à diffuser cette annonce pour le 4è camp Saint Vincent de Paul du u 5 au 15 août 2018, en Eure-et-Loir (28). Ce camp sous tente comprend des activités de plein air autour du thème de la Guerre des Gaules.

Le Camp Saint Vincent de Paul

Le Camp Saint Vincent de Paul est un camp de vacance sous tente, organisé et encadré par l’Institut du Bon Pasteur. Partis du constat que peu de camps de vacances catholiques étaient disponibles au mois d’août, nous avons fait le pari de lancer ce projet pour la première fois en 2015. Cette année à nouveau, pour l’édition 2018, le camp se déroulera aux abords du séminaire Saint Vincent de Paul, la maison de formation de notre Institut pour nos futurs prêtres, pendant la première quinzaine d’août pour des enfants (garçons et filles) âgés de 7 à 12 ans.

Direction et aumônerie du camp : Institut du Bon Pasteur