Caté-Calé à Versailles le mercredi 17 janvier

Le Caté Calé pour étudiants avec monsieur l’abbé de Massia, FSSP, a lieu toutes les trois semaines le mercredi soir de 20h45 à 22h30 au Café le Franco-Belge (place du marché) à Versailles. L’assistance est toujours assez fournie : une centaine de participants.

Pour la fin de l’année 2017/2018: les mercredis 7 février, 14 mars, 11 avril, 2 mai, 30 mai, 13 juin (barbecue de fin d’année)

Caté-Calé 4.6 : L’Exode, quand Dieu se rend visible – Mercredi 17 janvier – 20h45 – Franco-Belge

Le livre de l’Exode est peut-être un livre « trop » connu. L’épopée du peuple hébreu, à travers mer et désert, a fait d’objet de nombreux films qui parfois déforment la réalité biblique. D’un autre côté, des « experts » se dressent pour contester l’existence de Moïse, la présence d’un peuple sémite en Egypte, la possibilité même de l’Exode. Il nous faut donc revenir aux sources et découvrir à nouveau cette formidable épopée, sa vérité historique et surtout sa profondeur spirituelle. Car si Moïse est une préfiguration du Christ, l’Exode, lui, est une description parfaite, lucide, et profonde de la vie humaine, en marche vers la Terre Promise céleste. Chacun de nous peut y puiser une leçon, un conseil, déposé par Dieu il y a des siècles dans ce livre saint.

RDV au Franco-Belge, le 17 janvier, à 20h45 ! Soyez présent bien à l’heure, faites venir vos amis !