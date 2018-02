Cérémonies à l’Institut du Bon Pasteur

L’Institut du Bon Pasteur a diffusé les dates de ses prochaines cérémonies et ordinations :

Tonsures, des Ordres Mineurs et Majeurs 2018 à l’Institut du Bon Pasteur

Le 2 février prochain M. le Supérieur Général procédera à la Tonsure de 9 séminaristes de l’Institut.

Le 17 mars Son Exc. Mgr Bacqué, Nonce Apostolique, confèrera les Ordres Mineurs et les Ordres Majeurs du Sous-diaconat et du Diaconat à Courtalain.

Le 23 juin Son Em. le Cardinal Burke, Patron de l’Ordre Souverain Militaire de Malte, ordonnera les diacres et les prêtres pour l’Institut du Bon Pasteur à Saint-Eloi en Bordeaux.