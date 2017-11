Changement à Draguignan

Un lecteur nous invite à diffuser l’information sur le changement d’église pour la célébration de la messe dans la forme extraordinaire à Draguignan qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà.

Pendant des années, la messe dans la forme extraordinaire était célébrée uniquement dans la chapelle des Dominicaines du Saint Esprit à l’Institut Saint Joseph en semaine à 7h25 et le dimanche à 9h par l’aumônier de l’école. Depuis le Motu Proprio 2007, la messe est également en plus célébrée dans le cadre de la paroisse de Draguignan, d’abord le dimanche puis avec l’arrivée d’un prêtre de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine nommé pour la communauté de fidèles le vendredi et le samedi. Depuis quelques semaines, la messe est célébrée à l’église Saint François de Paule des Minimes (place des Minimes) le dimanche à 10h45 , le vendredi à 19h15 et le samedi à 11h30.

