Changement à la Maison Générale de la FSSP

L’abbé John Berg, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pierre depuis juillet 2006, achève son second mandat de Supérieur Général. Il quittera la Maison Générale de la FSSP de Fribourg en juillet pour retrouver une autre charge pastorale pour la FSSP sur le continent nord-américain vraisemblablement, alors que le Chapitre Général de la FSSP lui aura choisi un successeur.

En 12 ans, il a ramené la sérénité et la paix au sein de la Fraternité Saint-Pierre et su re-crééer le lien de confiance avec les évêques tout réaffirmant le charisme fondateur de la FSSP. Sous son supériorat 150 prêtres ont été ordonnés alors que la FSSP en comptera plus de 300 fin juin. La FSSP a poursuivi son développement aux Etats-Unis, en France notamment. Elle s’est vue confiée par les évêques près de 240 lieux de cultes dans 130 diocèses. La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre fêtera son 30ème anniversaire le 18 juillet prochain.

Départ de l’abbé John Berg et pique-nique le dimanche 17 juin à Fribourg

L’abbé John Berg termine son deuxième et dernier mandat comme Supérieur Général au mois de juillet. Il célèbrera une dernière messe à la Basilique Notre-Dame le dimanche 17 juin à 10h. Cette messe sera suivie d’un grand pique-nique Place de Boccard 10 à Givisiez auquel tous les fidèles sont conviés !