Depuis plusieurs années, l’Institut du Christ Roi en plus de son apostolat à la Chapelle d’Armentières (Ecole Notre-Dame de Fatima et communauté de fidèles attachés à la forme extraordinaire) dessert la Chapelle Notre-Dame de la Treille à Lille, chapelle de la Résidence universitaire. A partir du 3 décembre, la messe sera célébrée le dimanche à l’église Saint-Etienne (rue de l’Hôpital Militaire) à Lille ainsi qu’en semaine le mardi à 19h et le samedi à 11h.

Institut du Christ Roi (Lille)