A partir du 3 décembre, la messe assurée depuis 2 ans à la chapelle Saint-Joseph de Saint-Pol de Léon (à 200m de l’ancienne cathédrale, 9020 rue de la rive) sera désormais célébrée tous les dimanches et fêtes à 10h00. L’arrivée d’un second prêtre de la Fraternité Saint-Pierre nouvellement ordonné, l’abbé Nicolas Télisson, permet de faciliter les choses pour les fidèles avec des horaires plus familiaux.

FSSP Finistère