Depuis plusieurs mois, la messe dans la forme extraordinaire est célébrée les dimanches et fêtes à 9h en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Luçon par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre (Maison Notre-Dame de la Sainte-Espérance, Sainte-Cécile). A partir du 1er juillet et jusqu’à fin août, la messe retrouve son horaire d’été, elle sera célébrée les dimanches et fêtes à 18h30.

Cathédrale de Luçon