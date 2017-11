Notre-Dame de Chrétienté rend hommage sur son site internet à Gérard de Rosny, rappelé à Dieu il y a quelques jours. Gérard de Rosny est l’auteur (entre autres) du chant de Pèlerinage : Chartres sonne !

Extrait de l’éditorial de l’abbé Garnier, aumônier général du Pèlerinage

Combien de fois avons-nous chanté ces couplets,

Tantôt vifs et entraînants sur la route,

Tantôt solennels et pleins en procession dans les cathédrales de Paris et Chartres?

Derrière le chant, il y avait une personne, Gérard de Rosny. Ancien élève de l’Ecole des Roches à Maslacq, il avait mis son talent et son art musical au plus haut service.

On lui devait, outre le chant de pèlerinage, un autre au Coeur immaculé de Marie – un Pater, un Je vous salue et un Gloria Patri – et bien des cantiques en l’honneur des saints Louis, Martin, Dominique,…

Jusqu’en ses dernières années, il a composé pour chanter la gloire divine et aider les âmes à prier sur de la beauté.

Il est décédé à 91 ans, muni des sacrements de l’Eglise, sous le scapulaire de Notre Dame. Et nous avons la ferme espérance que celle-ci, en retour, l’aura pris sous le manteau de sa protection “à l’heure de la mort”.

En ce mois de novembre, l’Eglise nous fait vivre plus intensément du dogme de la communion des saints. Ayons à coeur de prier pour le repos de l’âme de Gérard de Rosny, portons-le dans le grand souvenir, l’immense mémoire des fidèles défunts, le 2 novembre prochain.

Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur sine fine dicentes; Sanctus



Envoi à Notre-Dame de Paris (2009)