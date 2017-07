Le Collège & Lycée Frassati (Mandres sur Vair) ouvre une école primaire

* Une pédagogie de bienveillance et d’encouragement qui développe la confiance en soi

* Des méthodes d’apprentissage qui favorisent l’attention, la mémoire et le raisonnement

* La priorité donnée à la lecture dans toutes les classes – Méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture en GS/CP

* De petits effectifs pour respecter le rythme de chaque enfant et responsabiliser chacun

* Un enseignement de la foi catholique confortée par une vie de prière quotidienne et la présence d’un prêtre

* Un environnement naturel équilibrant