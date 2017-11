Commémoraison de tous les fidèles défunts

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous !

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Jésus Christ, ayez pitié de nous !

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous !

Jésus-Christ, écoutez nous, Jésus-Christ, écoutez-nous !

Jésus-Christ, exaucez nous, Jésus-Christ, exaucez-nous !

Père Céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire

Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Vierge des vierges, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Michel, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les Anges et les Archanges, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les chœurs des Esprits Bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Apôtres et Evangélistes, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Etienne, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Martyrs, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire

Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Pontifes et Confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Docteurs, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Prêtres et Lévites, priez pour les âmes du purgatoire

Tous les saints Moines et Ermites, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire

Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire

Toutes les saintes Vierges et Veuves, priez pour les âmes du purgatoire

Toutes les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire

Soyez leur propice, pardonnez leur, Seigneur

Soyez leur propice, exaucez nous, Seigneur

De tout mal, délivrez les, Seigneur

De votre colère, délivrez les, Seigneur

De la sévérité de votre justice, délivrez les, Seigneur

Du ver rongeur de la conscience, délivrez les, Seigneur

Des ténèbres effroyables, délivrez les, Seigneur

De leurs pleurs et gémissements, délivrez les, Seigneur

Par votre Incarnation, délivrez les, Seigneur

Par votre Sainte Nativité, délivrez les, Seigneur

Par votre Nom très doux, délivrez les, Seigneur

Par votre Baptême et votre Saint Jeûne, délivrez les, Seigneur

Par votre profonde humilité, délivrez les, Seigneur

Par votre grande obéissance, délivrez les, Seigneur

Par votre amour infini, délivrez les, Seigneur

Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez les, Seigneur

Par votre sueur de sang, délivrez les, Seigneur

Par vos liens et vos chaînes, délivrez les, Seigneur

Par votre couronne d’épines, délivrez les, Seigneur

Par vos très saintes plaies, délivrez les, Seigneur

Par votre Croix et votre passion, délivrez les, Seigneur

Par votre mort ignominieuse, délivrez les, Seigneur

Par votre sainte Résurrection, délivrez les, Seigneur

Par votre admirable Ascension, délivrez les, Seigneur

Par l’avènement du Saint Esprit Consolateur, délivrez les, Seigneur

Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez- nous

Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le Bon Larron, nous vous en prions, écoutez- nous

Vous qui sauvez par votre Grâce, –> nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n’ont point en ce monde d’intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise d’exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez- nous

Qu’il vous plaise de les admettre au Ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez- nous

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez leur le repos

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez leur le repos

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez leur le repos éternel

Jésus-Christ, écoutez nous, Jésus-Christ, écoutez nous

Jésus-Christ, exaucez nous, Jésus-Christ, exaucez nous

V. Seigneur, écoutez ma prière

R. Et que ma supplication parvienne jusqu’à Vous.

Prions : Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles Vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir, ayez pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de Votre Passion, remettez leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que Votre Sang descende sur ces chères âmes ! Qu’il abrège leur temps d’expiation et qu’elles puissent bientôt être appelées auprès de Vous dans l’Eternel bonheur ! Amen