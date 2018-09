Brève: La messe dans la forme extraordinaire au Trayas

Un lecteur nous indique que les messes célébrées depuis fin 2017 en l’église Sainte Thérèse du Trayas (Est du diocèse de Fréjus-Toulon, à 15 km de Cannes) ne sont plus assurées depuis fin mai.

Les deux chanoines de l’ordre de Saint-Rémi en fondation, les chanoines Frédéric et Sébastien Goupil (anciennement membre de l’Institut du Christ Roi) sont nommés sur la paroisse du Val (à 7 km au nord de Brignoles) où est déjà célébrée habituellement une messe dans la forme extraordinaire les dimanches et fêtes à 9h15.

Paroisse du Trayas