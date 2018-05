Des nouvelles d’Una Voce

Una Voce, association fondée en 1964, poursuit son travail pour maintenir le chant grégorien et le faire redécouvrir dans les paroisses (quel que soit la forme du rite romain). Sur le site d’Una Voce on pourra ainsi retrouver des ressources comme un annuaire des choeurs grégoriens, le propre grégorien du dimanche (en première page) ou une belle boutique en ligne.

Chers amis d’Una Voce,

Ce n’est pas nous qui le disons. C’est un auteur de langue anglaise, Robert Royal, traduit sur le site très modéré de l’hebdomadaire France catholique (à la date du 21 avril). Quel malin génie pousse notre pape François, dans sa troisième Exhortation apostolique au beau titre latin (Gaudete et exsultate), à entretenir des polémiques sur « le pélagianisme ou le gnosticisme actuels », à décrire, dit Robert Royal, « des problèmes qui n’existent plus beaucoup », comme le souci trop grand de la liturgie ou du dogme, opposé au service d’autrui ?

Fort heureusement, l’Exhortation rappelle ailleurs l’existence du diable, et les tentations constantes de la calomnie et des vaines querelles ! Elle rappelle aussi ce qu’on appelait le devoir d’état : que chacun témoigne « dans ses occupations quotidiennes, là où il se trouve », et y voie un chemin de sainteté.

Nos « occupations quotidiennes », à Una Voce, parlons-en. Vous avez pu constater, chers lecteurs, que l’association « se remue » : renouvellement constant de notre Conseil d’Administration, changement de local et donc d’adresse (mais l’ancienne fonctionne encore pour les distraits).

En avril, cinq d’entre nous se sont déplacés à Solesmes pour participer aux IIe Rencontres grégoriennes qui ont duré trois jours, occasion de rencontres fructueuses. Mais vous lirez nos réactions dans le dernier numéro que nous vous invitons à découvrir, si vous n’êtes pas encore abonnés, en nous demandant un spécimen gratuit.

Nous serons présents à la Fête de la Courtoisie, qui se tiendra à Paris, dimanche 10 juin 2018, de 11 heures à 19 heures, à l’Espace Champerret – 6 rue Jean Œstreicher, dans le XVIIe. J’aurai l’occasion, avec deux proches collaborateurs, de répondre à vos questions et de vous présenter notre association.

Ne perdons pas de vue le but de notre action. Mettre à la portée de tous des cérémonies, un chant et une prière liturgiques qui puissent nourrir notre Foi, notre Espérance et notre Charité.

Patrick Banken

