Arnaud de Beauchef et des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre viennent de publier un nouvel ouvrage sur l’Oraison. Cet ouvrage présente une solide base doctrinale de la prière, en particulier grâce aux paroles et aux enseignements des Pères de l’Église et des saints, qui sont les témoins privilégiés de la tradition authentique et constante de l’Église. En outre, il fournit des exemples très pratiques et des conseils concrets sur la manière de pratiquer l’oraison dans la vie quotidienne.

L’Oraison pour tous, par Arnaud de Beauchef et des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. Ed. Nuntiavit. Prix 12 euros.

Le monde moderne nous promet de pouvoir acquérir presque tout sur cette terre, en tous cas dans nos pays “développés”. Pourtant, nous sommes souvent fatigués, désabusés. Imaginons un instant que les miracles de la technique puissent même nous offrir un jour une forme d’immortalité. Nous sentons bien que notre monde virerait alors au cauchemar. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce serait être condamnés, bien que malades en notre cœur, à rester pour toujours dans la salle d’attente du Médecin des âmes.

Ce livre s’adresse a ceux qui se posent la question de Dieu, de “voir” Dieu, à ceux et celles qui – tout en étant dans le monde – aspirent dès à présent à une réelle proximité à Dieu. Est-ce une aspiration possible, légitime, désirable ou bien un tabou au sens propre du terme ?

Le message de l’Évangile c’est la Trinité proche de nous, Dieu approchable.

En avançant avec les pères de l’Église, nous pouvons découvrir à notre tour le chemin qui mène à Dieu, cette “meilleure part” de l’oraison. L’Église a gardé leurs écrits comme des trésors précieux, pour nous les offrir. Ces textes rayonnent de la force du témoignage vécu et d’une expérience vraie, charitablement partagée.

