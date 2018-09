Consécration de l’église des Bénédictines de Marie, Reine des Apôtres

Grâce à notre confrère le blog anglophone Rorate Caeli, nous avons évoqué à plusieurs reprise la fondation il y a plus de 20 ans d’une nouvelle communauté de bénédictines avec la messe et l’office dans la forme extraordinaire aux Etats-Unis (ici et ici). Cette communauté de moniales bénédictines a été fondée en 1995 en lien avec la Fraternité Saint-Pierre dans le diocèse de Scranton (Pennsylvanie) et est établie depuis 2006 dans le diocèse de Kansas City (Missouri). La communauté s’est beaucoup développée ses dernières années et a entrepris la construction d’une église abbatiale. Cet été, la Commission Pontificale Ecclesia Dei a annoncé aux soeurs que la communauté allait être érigée en abbaye bénédictine.

Le 9 septembre la nouvelle église des Soeurs sera consacrée et le 10 septembre la Mère Prieure, Mère Cécile, sera consacrée abbesse dans le rite traditionnel, une première depuis l’après Concile, et recevra les profession des soeurs.



Benedictines of Mary, Queen of Apostles