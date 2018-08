Construction de l’église abbatiale des Soeurs de la Fraternité Saint-Pie X

A la Fraternité Saint-Pie X aussi on construit des églises, comme nous le fait remarquer un de nos lecteurs.

Les Soeurs de la Fraternité Saint-Pie X ont leur abbaye mère en Indre et Loire à Saint-Michel en Brenne. Depuis 40 ans, elles sont abritées dans une chapelle provisoire… et donc ont entrepris la construction d’une nouvelle église dédiée à Saint Cyran qui a fondé un premier monastère sur les lieux au 7è siècle. La communauté des Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X compte aujourd’hui plus de 200 sœurs.

Bénédiction de la Première Pierre (Photos La Porte Latine)