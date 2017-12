L’Institut Croix des Vents poursuit son développement et à besoin de soutien financier. L’établissement compte plus de 170 élèves du primaire mixte (externat) au collège et lycée de garçons (internat). 6 prêtres et 2 diacres de la Fraternité Saint-Pierre sont au service de l’établissement

Soutenir l’Institut Croix des Vents