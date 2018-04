Découvrez l’école Saint Martial (Limoges)

L’école saint Martial a ouvert ses portes en 2017 et compte une dizaine d’élèves. L’aumônerie est assurée par la Chanoine Guimbretière, Institut du Christ Roi.

A la demande de plusieurs familles, un projet est né au printemps 2017 de proposer une école primaire catholique libre sur Limoges, et ainsi de diversifier et d’adapter le choix offert aux parents pour l’instruction de leurs enfants. Les listes d’attente de nombreuses écoles pour des classes souvent déjà bien chargées ne contrediront pas cette initiative.

Nous nous sommes donc lancés dans l’aventure… Et le mot est assez juste ! En effet, il fallait bien des familles, amis et soutiens motivés pour mener à bien un beau projet comme celui-ci, pour offrir aux enfants la meilleure instruction possible.

Nous avons choisi d’implanter localement notre projet en le plaçant sous le patronage d’un saint qui parle aux Limousins et qui aura certainement particulièrement à cœur d’œuvrer pour leur avenir. Saint Martial s’imposa tout naturellement !

Dieu sauve la ville…et Saint Martial les gens !

Une école libre

Nous avons fait le choix d’une école indépendante et bénéficions ainsi de la liberté de nos méthodes d’enseignement et de notre organisation. Seule la qualité de l’enseignement justifie l’existence de notre structure.

Conformément aux textes réglementaires, notre école est déclarée auprès des autorités compétentes et fait l’objet de régulières inspections de l’Académie de Limoges.

Cette indépendance a un coût… Nous ne pouvons compter que sur nos moyens et notre capacité de mobilisation. Cela demande à chacun investissement, compréhension, adaptabilité et bien évidemment adhésion au projet. Ces efforts sont largement compensés par les fruits que nous voyons sur les élèves.