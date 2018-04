Dimanche du Bon Pasteur à Belfort

Comme les années passées, une partie des séminaristes français de la Fraternité Saint-Pierre se retrouve pour le dimanche du Bon Pasteur dans un des apostolats de la FSSP en France pour la messe et les vêpres. Le dimanche du Bon Pasteur correspond au dernier jour des vacances du séminaire qui reprend le lendemain. La messe solennelle était célébrée cette année à la Chapelle Notre-Dame de Brasse à Belfort desservie par l’abbé Bertrand Lacroix, FSSP, chaque dimanche (la messe y est célébrée les dimanches et fêtes à 10h30). Les Vêpres étaient célébrées à l’église paroissiale et présidées par le curé de la paroisse.

