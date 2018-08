La Messe dans la forme extraordinaire dans une prison aux Etats-Unis

Notre confrère The New Liturgical Movement rapporte que Mgr Cordileone, archevêque de San Francisco, a visité récemment la prison d’Etat de San Quentin accompagné par la schola, formée par l’Institut Benoît XVI. Cet Institut œuvre pour la musique sacrée et le culte divin et gère sa propre schola, qui enseigne et visite les paroisses et les communautés pour leur permettre notamment de chanter la messe dans la forme extraordinaire. Une soirée de méditation musicale et de prières autour de l’archevêque a été proposée aux prisonniers qui ont été très enthousiastes. Une première messe dans la forme extraordinaire va donc être célébrée dans cette prison le 25 août prochain. La schola sera formée de 25 détenus sous la direction de l’Institut Benoît XVI.

En France, à notre connaissance, il n’y a pas d’aumônerie dans la forme extraordinaire dans les prisons même si pendant 5-6 ans un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre a assuré une mission d’aumônerie de la prison de La Talaudière-Saint-Etienne (sans la célébration de la messe).