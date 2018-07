Le Chapitre Général de la Fraternité Saint-Pierre s’est ouvert

Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre se réunit au Séminaire Our Lady of Guadalupe à Denton (Etats-Unis) du 3 au 18 juillet. Il réunit 32 capitulants élus, de droit (les supérieurs des districts, des séminaires…) ou fondateurs. Il devrait élire un successeur à l’abbé John Berg d’ici la fin de cette semaine, arrivant au terme des deux mandats consécutifs.

Le Chapitre s’est ouvert le mardi 3 juillet par une messe solennelle célébrée par l’abbé Berg suivie d’une récollection avant l’ouverture des travaux qui outre l’élection du Supérieur Général et de son Conseil travaillera sur différents points d’organisation mais aussi sur l’approfondissement du charisme propre de la FSSP.

Comme nous l’écrivons il y a quelques semaines, il faut rendre un hommage appuyé à l’abbé John Berg qui a été Supérieur Général pendant 12 ans dans un contexte qui a été délicat pour la FSSP.

FSSP