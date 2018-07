Nominations à la Fraternité Saint-Pierre (Juillet 2018)

Plusieurs nouvelles nominations de prêtres du District de France de la Fraternité Saint-Pierre ont été officialisées à l’issue du Chapitre Général de la FSSP avec l’approbation des évêques diocésains respectifs :

L’abbé Alexis Garnier, actuellement vice-chapelain de la communauté de fidèles de l’Immaculée Conception à Versailles (Yvelines), prend la charge la communauté de fidèles de l’église Saint-Aignan de Chartres (Eure et Loire). Il résidera à Chartres.

L’abbé Nicolas Bonechi, actuellement vice-chapelain de la communauté de fidèles de l’église Saint-Mathieu à Perpignan (Pyrénées-Orientales) est nommé chapelain de la communauté de l’église Saint Sauveur à Caen (Calvados). Il résidera à Caen.

L’abbé Clément Darmet, actuel directeur de l’Ecole de la Providence de Baure à Clermont (Landes), est nommé à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

L’abbé Cyrille Perret, actuellement vice-chapelain de la communauté de fidèles de l’église Saint-Georges de Bouloire (Sarthe), est nommé directeur de l’Ecole de la Providence de Baure à Clermont (Landes).

L’abbé Hilaire Vernier, actuellement à l’Institut Croix des Vents à Sées (Orne), est nommé vice-chapelain de la communauté de fidèles de l’église Saint-Georges de Bouloire (Sarthe).

L’abbé Jérôme Sévillia, nouveau prêtre, est nommé à l’Institut Croix des Vents à Sées (Orne).

L’abbé Jean-Antoine Kegelin, nouveau prêtre, est nommé à la Maison de District, en charge notamment des fidèles de l’église Notre-Dame de Bourges (Cher).

Les autres districts et maisons de la Fraternité Saint-Pierre connaissent également plusieurs mouvements cet été, notamment aux Etats-Unis, le plus important district de la FSSP (plus de 100 prêtres, avec une implantation dans 41 diocèses aux Etats-Unis et 7 au Canada pour près de 60 apostolats). Ainsi l’abbé John Berg qui a été le Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pierre de 2006 à 2018, est nommé curé d’une des nouvelles paroisses confiées à la Fraternité Saint-Pierre cette année : la paroisse Sainte-Marie de Providence (Rhode Islande).

FSSP District de France