Election du Père Louis-Marie de Blignières Prieur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

La Fraternité Saint-Vincent Ferrier se réunissait ces jours-ci en Chapitre Général qui menait, entre autres, à l’élection du Prieur.

Le Père Louis-Marie de Blignières, qui est fondateur de la Fraternité en 1979 et a été prieur jusqu’en 2011, a été élu Prieur. Il succède au Père Dominique-Marie de Saint-Laumer, prieur entre 2011 et 2017. Agé de 68 ans, le Père Louis-Marie de Blignières était jusqu’ici régent des études de la Fraternité et avait écrit plusieurs ouvrages ces dernières années : le Saint-Esprit dans ma vie (2017), le Rosaire dans ma vie (2015)… Fraternité Saint-Vincent Ferrier

