Enavance vous invite à rouler vers le Pays Basque

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, En Avance vous propose de venir rouler de Auch, à Lourdes puis Biarritz. Au programme : formation, détente, amitié (messe dans la forme extraordinaire).

Quoi de mieux que de s’engager sur les routes du sud, on y a tant à découvrir.

Viens sentir avec nous le doux mélange entre le vent venu des Pyrénées et le soleil éclatant, entre l’effort d’une bonne journée de vélo et la quiétude d’une soirée de prière sous les étoiles à Lourdes, les saveurs d’un paysage coloré et d’épices aussi célèbres que le piment d’Espelette.

De Auch à Biarritz c’est un voyage du 16 au 26 août ponctué d’enseignements théologique mais aussi de nombreux apéros entre copains.