Fête de l’Institution Saint-Pie X (Saint-Cloud) les 2 et 3 juin

Comme chaque année, l’Association de Parents d’Elèves de l’Institution Saint-Pie-X organise sa kermesse annuelle les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 de 14h00 à 19h00 au sein de l’école pour soutenir l’école et les parents d’élèves en difficulté.

Cet événement revêt une dimension particulière, puisqu’il s’agira de la 50ème kermesse de l’école. A cette occasion, le samedi 2 juin à 21h00, un spectacle mettra en lumière la présence de l’école à Saint-Cloud depuis plus de 70 ans “Le trésor de Saint-Cloud” (Inscription spectacle : www.50ans-vdc.com, NDLR : spectacle complet !). Venez nombreux !

Ecole Saint-Pie-X – 19, rue des écoles – Saint-Cloud

Fondée par le curé de la paroisse de Saint-Cloud après la guerre, l’école a été reprise quelques années après par les Dominicaines du Saint Esprit. L’Institution Saint-Pie X compte aujourd’hui 570 élèves de la maternelle à la Terminale (mixte jusqu’en CE2, puis filles uniquement à partir du CM1).

Dominicaines du Saint-Esprit