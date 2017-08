La Fraternité Saint-Pie X sur le chemin de Compostelle

Depuis 2004, Pèlerinage de Tradition et la Fraternité Saint-Pie X organisent tous les deux ans un tronçon du chemin de Saint-Jacques proposant notamment la présence de prêtres pour la célébration de la messe et des confessions. Cette année, les pèlerins sont parti de Saint Jacques pour relier Fatima :

Depuis leurs remises à l’honneur dans les années 90, les chemins de saint-Jacques-de-Compostelle ne cessent d’attirer une foule toujours plus diverse et toujours plus nombreuse. S’extraire d’un monde de plus en plus mécanique, de plus en plus matérialiste, de plus en plus étouffant, et pour tout dire de plus en plus inhumain… nous en rêvons tous! Se retrouver, retrouver son âme, se recentrer sur l’essentiel, retrouver Dieu au détour d’un sentier sur des chemins mythiques, voilà la promesse que réalisent ces routes immémoriales. Pèlerinages de Tradition se devait d’être présent sur ces chemins.

C’est pourquoi tous les 2 ans environ depuis 2004, l’association vous accompagne en été sur le camino (chemin de Saint-Jacques) en vous assurant quotidiennement la présence de prêtres et la messe, ainsi qu’un appui logistique minimal ce, afin de garantir le respect de la démarche individuelle.