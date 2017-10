La Fraternité Saint-Pierre à Dallas veut construire une nouvelle église

Lu sur le site du District des Etats-Unis de la Fraternité Saint-Pierre

Le 1er octobre, la Fraternité Saint-Pierre Dallas, premier apostolat de la FSSP en Amérique du Nord, a lancé sa campagne de levée de fond pour construire une nouvelle église.

Dallas est un apostolat qui n’a jamais cessé de croître, et ce n’est pas la première fois qu’il a dépassé sa capacité. L’histoire commence en juin 1991 lorsque les premières messes du dimanche de la communauté ont eu lieu à la chapelle St. Jude dans le centre-ville de Dallas. En raison de problèmes d’horaires, la communauté a déménagé au Monastère des Carmes de l’Enfant Jésus de Prague et de Saint-Joseph en 1992, et bientôt le nombre croissant de participants a rendu nécessaire la célébration d’une deuxième messe. Au moment où la communauté Mater Dei a déménagé dans son église actuelle en 2009, les fidèles débordaient du Carmel. La communauté grandit encore, et la paroisse a maintenant quatre messes du dimanche et quatre prêtres.

Pour avoir quelques faits et chiffres sur cette campagne, nous avons parlé au curé de la paroisse Mater Dei, l’infatigable abbé Thomas Longua, FSSP, qui a été à la tête de la paroisse avant le premier déménagement en 2009. L’assemblée a été comptée à toutes les messes, il y a 1 100 fidèles qui assistent chaque dimanche à la messe. L’église ne peut accueillir que 300 personnes, alors vous pouvez imaginer à quel point ces messes sont pleines. La paroisse Mater Dei prévoit d’ajouter une autre messe en hiver, ce qui portera le nombre de messes du dimanche à cinq. L’église voit beaucoup de visiteurs le dimanche, et en raison de sa position près de l’aéroport international de Dallas ce qui contribue très probablement aussi à ce nombre.