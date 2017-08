La Fraternité Saint-Pierre prend l’aumônerie du Carmel de Philadelphie

Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie, annonçait fin juillet sur sa page Facebook l’arrivée de nouvelles Carmélites au Carmel de Philadelphie en provenance de deux carmels américains et la nomination d’un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre comme aumônier.

Chers mis, je partage avec vous de joyeuses nouvelles. Aujourd’hui, notre archidiocèse accueille six religieuses du Monastère des Carmélites de Valparaiso au Nebraska et quatre religieuses de celui d’Elysburg en Pennsylvanie. Elles arrivent au Carmel Saint Joseph et Sainte Anne ici à Philadelphie (Les Carmélites déchaussées de Philadelphie).

Avec ces transferts, il y aura désormais une communauté de douze religieuses au Carmel de Philadelphie. Fondé en 1902, il a accueilli des générations de Carmélites déchaussées qui se sont consacrées à une vie contemplatives cloîtrée et à la prière pour le bien de tous. Le Carmel accueille également un nouvel aumônier, l’abbé William Allen, de la Fraternité Saint-Pierre.