Journée portes-ouvertes au Collège Sainte-Anne à Orléans

Journées Portes-Ouvertes

au Collège Sainte-Anne (110 bis rue du nécotin à Orléans)

le samedi 14 avril 2018 de 10h à 12h

Le Collège Sainte-Anne est un établissement scolaire du second degré privé hors-contrat catholique. Il a ouvert ses portes en septembre 2017, avec deux niveaux : 6ème et 5ème.

La classe de 4ème ouvrira dès la rentrée de septembre 2018.

En septembre 2008, des familles ont fondé l’École Sainte-Anne, école maternelle et primaire catholique hors-contrat. ​Le Collège se place en grande partie dans la suite de cette école. Le Chanoine Laurent Jestin, Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, en charge de la célébration de la messe dans la forme extraordinaire dans le diocèse d’Orléans assure l’aumônerie de l’école ainsi que sa direction.

Ecole et Collège Sainte-Anne