La Fraternité Saint-Pie X poursuit son développement aux Philippines avec notamment le développement du noviciat des frères de la Fraternité Saint-Pie X ainsi qu’une année de discernement pour les candidats au sacerdoce. Cette mission a pu se développer grâce à la construction d’une église entre 2012 et 2017 (photo ci dessus) :

[Extrait de la lettre du mois de Mai 2018]

L’embellissement de notre église se poursuit lentement mais sûrement, “hinay hinay”, comme l’on dit en philippin !

Mais quelle ne fut pas notre joie à Pâques de pouvoir célébrer la belle liturgie de l’Eglise dans une véritable église. Pendant près de 20 ans, nous avons dû voir se dérouler nos belles cérémonies dans un garage : quel changement !

Le 13 mai 2018, qui tombait cette année un dimanche, nous avons célébré le premier anniversaire de notre Maison en présence de près de 300 personnes.

De façon tout à fait inattendue, les statues de saint Michel archange et de sainte Elisabeth de Hongrie sont arrivées quelques jours auparavant. Nous avons pu les placer dans les niches qui n’attendaient plus que leur auguste occupant.

Ces statues avaient été commandées il y a plus d’un an, mais l’artiste étant décédé, il fallait que ses apprentis reprissent et terminassent le travail déjà commencé, tâche qu’ils ont su mener à bien. La bénédiction solennelle eut lieu le 13 mai, au milieu de tous les fidèles.

Sur un plan plus matériel, notre communauté – qui compte déjà 18 membres – doit être nourrie, logée et vêtue. La ferme que nous avons commencé à construire s’avère bien nécessaire. En dehors de la culture du riz, de fruits de toutes sortes, de l’élevage de bœufs, de canards, de dindes, nous produisons aussi de l’électricité.

Comment cela ? Grâce à un système de panneaux solaires et d’éoliennes qui fonctionnent très bien depuis trois ans. Nous avons récemment ajouté un système informatique permettant aux panneaux solaires de suivre l’astre solaire et d’améliorer ainsi énormément leur rendement.