La messe du mercredi à Paris a repris

Depuis près de 30 ans, une messe des étudiants et jeunes professionnels est célébrée à Paris en application du Motu Proprio à Notre-Dame du Lys jusqu’en 2007, puis de 2007 à 2009 à Saint Germain l’Auxerrois, et depuis 2009 à Saint François-Xavier. Cette messe est célébrée tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à 19h45 en l’église Saint François Xavier à Paris (Métro Saint François-Xavier). L’abbé Guilhem Le Coq, FSSP, qui a célébrée cette messe pendant près d’une dizaine d’années, est remplacé cette année par ses confrères les abbés Guilhem de Labarre et Jean de Massia.

La première messe de l’année a été célébrée le mercredi 12 septembre en présence d’une assemblée très nombreuse.

Messe du Mercredi à Paris