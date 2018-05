La résidence Marie Reine ouvrira en septembre 2018

Un lecteur nous invite à diffuser cette nouvelle du site la Porte Latine. La résidence Marie Reine complète ce qui est proposée par la Fraternité Saint-Pie X à la Maison de retraite du Brémien-Notre-Dame.

C’est en la fête de saint Joseph, le 1er mai 2018, que M. l’abbé Christian Bouchacourt, Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a procédé à la bénédiction de la première maison de la toute nouvelle résidence services seniors “Marie Reine”

Ce nouvel ensemble de bâtiments, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2018, offre une première tranche de 10 maisonnettes de type T2, de plain-pied, d’une supercie de 45m2. Ces pavillons entourés de verdure ont l’ambition, avec les constructions du même type qui devraient suivre, de prendre les apparences d’un hameau traditionnel français dont la rue principale aboutira sur l’EHPAD et son véritable trésor : sa chapelle.

À proximité immédiate de l’EHPAD « Le Brémien Notre-Dame », implanté depuis 1991, à deux kilomètres d’Illiers-l’Évêque, la résidence « Marie-Reine » vous propose des pavillons à louer, répondant aux normes d’habitabilité les plus modernes, facilement aménageables, et parfaitement adaptés pour recevoir les personnes, non dépendantes, à mobilité réduite ou non, seules ou en couple.

Sources : Le Brémien / La Porte Latine du 3 mai 2018