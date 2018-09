L’abbé Barthe ce lundi 24 septembre sur le Forum Catholique

L’abbé Claude Barthe est l’invité du Forum Catholique ce lundi 24 septembre, dans le cadre des rendez-vous du Forum Catholique. Le Forum Catholique invite des personnalités (clercs ou laïcs) pour évoquer les grands sujets de l’actualité religieuse.

Né en 1947, l’abbé Claude Barthe a fait des études d’histoire, de droit civil, et des études ecclésiastiques à l’Institut catholique de Toulouse et au séminaire d’Ecône, où il a été ordonné en 1979. Il s’est retiré de la FSSPX pour collaborer à la nouvelle série de la revue Forts dans la Foi du P. Noël Barbara, puis a créé, avec Bernard Dumont, la revue Catholica en 1987. Il est prêtre diocésain. Il collabore à diverses revues et médias, spécialement à L’Homme nouveau, et il contribue actuellement au lancement d’une feuille d’information et d’analyse religieuses, Res Novæ.