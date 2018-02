L’apostolat de l’Institut du Christ Roi à Nice

A l’occasion de la visite de Mgr Schmitz, provincial de France de l’Institut du Christ Roi, le site de l’Institut en France donne quelques éléments sur l’apostolat dans le diocèse de Nice où l’Institut est en charge de l’aumônerie de la Confrérie des Pénitents Rouge depuis une vingtaine d’année, de l’apostolat de l’église Saint Jacques le Majeur à Nice (depuis 2012), ainsi que des fidèles de Cannes (Chapelle de la Miséricorde), et que d’une messe mensuelle depuis l’an passé à Saint-Laurent du Var :

Les fidèles de notre apostolat de Nice ont eu la joie de recevoir ce week-end du 17 et 18 février Monseigneur Schmitz, Vicaire général et Provincial de France de notre Institut. Cela fait maintenant plus de 20 ans que cet apostolat a été confié à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, pour y assurer l’aumônerie de la Confrérie des Pénitents Rouges au centre de Nice.

C’est depuis 2012, année d’érection canonique de la maison Saint-Hospice, que nos chanoines desservent l’église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur (dite « le Gesù ») afin d’y vivre leur vie canoniale au cœur du Vieux-Nice, par la vie en communauté et le chant de l’Office divin. L’église a été construite au XVIIème siècle sur commande de la Compagnie de Jésus. La richesse de son chœur, de ses chapelles latérales et de ses voûtes, de style baroque, permet au fidèle d’élever son esprit et son âme jusqu’à la majesté de Dieu.

Les chanoines Marchadier et Rodié, actuellement à Nice, assurent en parallèle l’aumônerie des Pénitents Rouges et travaillent à la Curie épiscopale en la Chancellerie et l’Officialité.