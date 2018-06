Le chantier de l’église conventuelle du couvent Saint-Thomas d’Aquin

La Fraternité Saint-Vincent Ferrier poursuit les travaux de construction de son église conventuelle. Il manque encore aujourd’hui près de 600 000 euros pour boucler les travaux de ce chantier, qui a permis la construction de l’hôtellerie, du cloître (qui n’avait que deux côtés depuis une quinzaine d’année) et surtout de l’église conventuelle où la liturgie et les offices pourront être célébrées avec plus d’espace que dans la chapelle historique. La bénédiction de l’église conventuelle aura lieu le 29 septembre prochain.

Par ailleurs, la Fraternité Saint Vincent Ferrier propose cet été des camps, des pèlerinages et des retraites spirituelles.

Soutenir le chantier