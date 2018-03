Le Séminaire Saint-Philippe Néri (Gricigliano) a besoin de vous

Nous relayons cet appel des séminaristes du Séminaire Saint-Philipe Néri de l’Institut du Christ Roi, qui ont besoin de soutien pour achever les travaux de toitures !

Chers amis,

Grâce à votre générosité, nous avons pu poursuivre les travaux entrepris. Si la restauration du bâtiment saint Joseph s’est bien déroulée, nous avons malheureusement eu une bien douloureuse surprise avec la chapelle de la Sainte Trinité, chapelle historique de Gricigliano.

La toiture, une fois découverte, a laissé apparaître qu’une poutre maîtresse était pourrie au point qu’elle ne maintenait plus la structure mais reposait sur la voûte intérieure de la chapelle, fragilisant cette dernière.

Nous avons dû intervenir rapidement pour éviter une dégradation plus importante, et il nous a fallu installer des échafaudages à l’intérieur même de la chapelle, afin de soutenir la charpente et la voûte affaiblies. Aujourd’hui, la poutre est stabilisée, l’édifice semble hors de danger, mais nous avons dû affronter des dépenses imprévues pour la consolidation de la charpente et c’est maintenant la voûte, fissurée en plusieurs endroits, qui nécessite nos soins.

Nous sommes conscients des efforts que vous faites pour nous aider, mais sans vous ne pourrons donner à notre chapelle de Gricigliano les soins qu’elle mérite. En vous remerciant de tout cœur, nous prions saint Joseph à toutes vos intentions en ce mois de mars qui lui est consacré,

Merci !

Les séminaristes de Gricigliano