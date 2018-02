L’Ecole et le Collège Saint Joseph des Lys (Versailles) poursuivent leur développement. Fondée en 2011, l’Ecole primaire mixte compte plus de 200 élèves de la Moyenne Section au CM2. Le Collège de garçons a été fondé en 2014 et compte 70 élèves de la 6ème à la 3ème. En septembre 2017, une classe de 6ème de filles a été ouverte avec une quinzaine d’élèves. La classe de 5ème de filles sera ouverte en 2018. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Le Roux, est le conseiller religieux de l’établissement.

Comme chaque année, les futurs élèves de 6ème pré-inscrits se retrouveront le samedi 10 février au matin pour un contrôle de connaissance permettant “au corps enseignant de Saint Jopeh des Lys d’avoir une vision précise et juste du niveau scolaire de l’enfant”.

Saint Joseph des Lys