L’Institut Croix des Vents poursuit ses travaux… L’Institut prévoit dans les prochains mois le changement de toutes les fenêtres des dortoirs (ce qui permettrait de mieux isoler les chambres des élèves) et la création d’un laboratoire de sciences. Un projet de chauffage pour la chapelle n’est pas encore financé. L’internat accueille actuellement près de 145 élèves et a encore une capacité d’en accueillir une trentaine supplémentaire. Prochaines sessions d’admission : 14 avril, 26 mai et 16 juin

Institut Croix des Vents (Sées)