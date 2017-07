Sur la page facebook de l’Institut du Bon Pasteur, on trouve quelques nouvelles et photos de l’Institut du Bon Pasteur en Italie :

M. L’abbé Lenzi , Procurateur Général de l’IBP a pu rencontrer dimanche soir [NDLR : 16 juillet] à Naples Son Exc. Rev.me Mgr Georg Gänswein, Préfet de la Maison Pontificale ( de l’actuel Pontife le pape François) et secrétaire personnelle du Pontife Émérite Benoit XVI. La rencontre a été particulièrement sympathique et notre Procurateur a pu présenter rapidement les activités de l’IBP qui ont beaucoup intéressé Son Excellence. L’ abbé Lenzi a présenté aussi notre aumônerie á Naples pour le Coetus Fidelium Sancti Andreae Avellini. “Il est important de célébrer la forme extraordinaire pour défendre la Foi” a dit l’archevêque. Le dialogue s’est terminé avec l’expression de gratitude au Pontife Émérite auquel Mgr Gänswein a assuré de porter nos nouvelles et les sentiments de notre affection.