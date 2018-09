Même les cloches seront présentes !

Bénédiction de la nouvelle église – 29 septembre 2018

LE 29 SEPTEMBRE, VENEZ ET VOYEZ !BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE ÉGLISEau Couvent Saint Thomas d'Aquin, 53340 Chémeré-le-Roi10 h 30 : bénédiction de la nouvelle église et messe pontificale célébrée par Mgr Guido Pozzo, archevêque-secretaire de la Commission pontficale Ecclesia Dei12 h 30 : vin d’honneur13 h 00 : grand repas sous l’allée des Tilleuls16 h 00 : visite du chantier18 h 00 : office des vêpresInformations et inscription sur https://www.chemere.org/29septembreVotre don pour le chantier sur https://www.chemere.org/don/

