Comme les années passées, la messe dans la forme extraordinaire sera célébrée du 8 juillet au 26 août les dimanches et le 15 août à 9h00 à la Chapelle Saint-Joseph (23 boulevard Gouazon) à Saint-Servan (Saint-Malo). La messe sera célébrée par l’abbé Etienne Lorta, curé-recteur de la Cathédrale de Saint-Malo.

La messe dans la forme extraordinaire est célébrée ponctuellement l’hiver à la Cathédrale [Et toute l’année, dimanche et fêtes à 8h30 et 10h à la Chapelle Sainte-Anne (FSSPX) de Saint-Malo]

Paroisse Cathédrale de Saint-Malo

Photo: la cathédrale de Saint-Malo