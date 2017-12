Une messe dans la forme extraordinaire à Lorient

Depuis 1 an la messe dans la forme extraordinaire est célébrée une fois par mois à l’église Saint-Christophe de Lorient. Cette application du Motu Proprio s’est faite sans publicité pour permettre une avancée paisible mais avec la bienveillance de Mgr Centène. L’assemblée compte entre 50 et 80 fidèles selon les dimanches… mais est très familiale. La messe est désormais annoncée sur le site de la paroisse, dont les prêtres sont membres de la communauté Saint-Jean.

La messe est donc célébrée le 2ème dimanche du mois à 10h30 à l’église Saint-Christophe de Lorient (calendrier sur le site de la paroisse). Prochaine messe ce dimanche 10 décembre

La Bretagne où l’application du Motu Proprio de 1988 était limitée (Nantes, Rennes, Brest et Vannes) n’avait pas s’ajouter en 2007 avec Summorum Pontificum que Saint-Brieuc (desservi par l’Institut du Christ Roi)… mais ces derniers mois la bienveillance pastorale a permis quelques avancées notables : Saint-Malo en 2015 (messes l’été puis plusieurs dimanches dans l’année), Quimper et Saint-Pol de Léon (messes tous les dimanches et en semaine avec l’arrivée de la Fraternité Saint-Pierre en 2016), Lorient (messe un dimanche par mois depuis 2016)… et dans le diocèse de Nantes des messes d’été à Clion sur Mer, Guérrande…

Article sur la messe à Lorient sur le site Ar Gedour