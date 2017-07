Une messe solennelle de Requiem en rite dominicain en Pologne

En le 20 et 27 juillet se tient la 4è session liturgique “Ars Celebrandi” dans le sanctuaire de Notre-Dame de Licheń (Pologne). Plus de 150 participants (prêtres, religieux et laïcs) de Pologne et à l’étranger apprennent à célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain, à servir l’autel ou encore à chanter le propres de la messe (chant grégorien mais aussi des polyphonies de la Renaissance). L’événement est organisé par l’Association Una Voce Pologne et sous le patronage de Mgr Wiesław Mering, évêque de Włocławek et ordinaire du lieu.

Le 21 juillet, une messe solennelle de Requiem a été célébrée en rite dominicain pour le 788è anniversaire de la mort de Mgr Iwo Odrowaz, cofondateur des dominicains polonais.



D’autres photos ici

Ars celebrandi